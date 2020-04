Notizie Serie A – Riunione del comitato medico-scientifico della FIGC

MILANO – Come riporta Sky Sport, sulla scia delle decisioni prese dalle varie federazioni internazionali, domani è prevista la riunione del comitato medico-scientifico della FIGC. Sono previste novità importanti per il proseguimento della stagione. Infatti nell’incontro di domani sono previste le linee guida per far tornare in campo la Serie A. La strada tracciata sembra essere inequivocabile, bisogna concludere i campionati e anche le competizioni europee, un diktat arrivato direttamente dall’UEFA, dopo che il Belgio ha deciso di concludere anzitempo la Jupiler League e assegnare lo scudetto alla prima in classifica. La stessa organizzazione ha atto sapere che chi prenderà la stessa decisione, autonomamente, rischia l’estromissione dalle prossime edizioni della Champions League e dall’Europa League.

