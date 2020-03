Notizie Serie A – Ripresa degli allenamenti non prima del 16 aprile

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, la Regione Lombardia ha indicato la data del 16 aprile come quella utile per tornare a are sport, lontano dalla proprie abitazioni. Questa scelta potrebbe poi essere allargata su scala nazionale e comporterebbe, quindi, tempi ancora lunghi per le società di calcio che invece stanno spingendo per far tornare ad allenare i propri atleti.

Per quello che riguarda, invece, i calciatori che hanno lasciato l’Italia, per tornare nei loro paesi d’origine, per loro è prevista una quarantena di 14 giorni, al loro rientro. I club quindi starebbero pensando di richiamare i tesserati soltanto vero l’ uno o il due aprile, perchè prima non avrebbe senso. Quello che appare certo è che i tempi saranno indubbiamente dettati dal virus.

