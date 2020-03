Notizie Serie A – Rinviato il vertice tra l’AIC e la Lega

MILANO – Sky Sport, poco fa, ha riportato la notizia che il vertice tra la Lega Serie A e l’AIC, previsto per oggi alle 19:00, è stato posticipato a domani. Le motivazioni di questa scelta sono ignote, ma comunque la giornata è stata fruttuosa, dato che i calciatori hanno avuto contatti con i rispettivi agenti, prima dell’inizio della conference call. In ogni caso l’emittente satellitare, sempre sulla stessa questione, ha riportato l’indiscrezione della richiesta della Lega all’Associazione Italiana Calciatori: il congelamento degli emolumenti dei giocatori fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

