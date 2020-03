Notizie Serie A – Prende corpo l’ipotesi taglio degli stipendi per i calciatori

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo. Le ripercussione per lo stato di crisi attuale si faranno sentire anche nel calcio. Come riporta il portale Calcio e Finanza, alcuni club di Serie A avrebbero iniziato a pensare all’ipotesi del taglio degli stipendi dei calciatori. Dato che in questo momento senza partite da disputare non arrivano introiti né dalle televisioni, né dai botteghini. Fanno parte della discussione anche l’Associazione Italiana Calciatori e le parti legali, per capire se questa è un’idea percorribile, o meno. La situazione di alcune squadre, ovviamente non le più ricche, potrebbe diventare critica vista l’impossibilità di far fronte alle spese previste, senza le entrate che erano state preventivate.

