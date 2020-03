Notizie Serie A – Nuove ipotesi per la ripresa del campionato

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ance il mondo del calcio. Fermi i campionati nazionali così come le competizioni europee, l’obiettivo principale è riuscire ad arginare il contagio globale da Covid-19. Nel ricerca di un ritorno alla normalità il prima possibile, anche per evitare devastanti contraccolpi economici, la Lega di Serie A ieri pomeriggio si è riunita, in videoconferenza, per trovare una soluzione sulla ripresa del campionato.

Due fazioni opposte

Il quadro che la riunione di eri ha restituito è quello di una Lega spaccata in due, con fazioni ben distinte che portano avanti idee all’opposto. Infatti c’è chi tra i presidenti, dei club di A, vorrebbe che la stagione finisse qui, in modo da garantirsi un risparmio 30%, grazie allo stop degli stipendi dei calciatori e chi invece vorrebbe andare avanti per portare fino in fondo il campionato.

Nuove proposte

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss kiss Napoli, ai microfoni della trasmissione radiofonica sportiva RadioGoal, ha riferito delle importanti indiscrezioni, riguardanti il futuro della Serie A. L’idea è quella di ripartire in estate, sulla scia anche della proposta della Premier League, per la precisione il primo giugno, in modo da terminare questa stagione il prossimo 15 luglio. Lo spazio per le competizioni europee, invece, sarà garantito dalla seconda metà di luglio fino alla fine dello stesso mese. L’unico tassello che manca a questo quadro è la deroga per il prolungamento delle scadenze contrattuali dei calciatori, fissato al 30 giugno 2020. In questo caso potrebbe intervenire direttamente la FIFA, ma nulla è certo. Così come il futuro di questa stagione di Serie A.

