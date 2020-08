Notizie Serie A – Mercato: Bonaventura, rilancio Benevento

MILANO – Finita l’avventura con il Milan per Jack Bonaventura è tempo di tuffarsi in nuova avventura. Sul centrocampista c’è da tempo il Benevento, appena promosso in Serie A, ma il giocatore starebbe aspettando l’Atalanta, club dove è iniziata la carriera del giocatore.

La squadra campana però non ha intenzione id demordere e ha deciso di provare il rilancio per convincere Bonaventura. Il contratto biennale messo sul piatto potrebbe anche aver fatto breccia. Quel che è certo è che il futuro del ex Milan sarà in Serie A e la partita è tra la il club giallorosso e la Dea. Nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti aggiornamenti.

