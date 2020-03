Notizie Serie A – Lunedì il piano sugli stipendi dei calciatori

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Come riporta l’ANSA, lunedì prossimo dovrebbe arrivare il piano della Lega Serie A, all’AIC, sul taglio degli stipendi, dei calciatori del massimo campionato italiano. L’agenzia aggiunge che questa comunicazione è arrivata in conference call all numero uno dell’Associazione Italiana Calciatori. Inoltre, entrando nel dettaglio, il taglio previsto sarà di misura transitoria, in modo da poter gestire il momento particolarmente critico, coordinando l’attesa del ritorno in campo.

