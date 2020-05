Notizie Serie A – La ricostruzione dello scontro tra la Lega e i broadcaster

MILANO – Oggi è il giorno decisivo per la ripartenza della Serie A, dopo lo stop forzato a causa del Covid-19. Nonostante i passi avanti per il ritorno in campo del campionato, la situazione tra la Lega Serie A e i broadcaster sarebbe arrivata ai ferri corti.

Tutto parte dallo scorso 9 maggio, quando Sky con una lettera ha chiesto lo sconto sull’ultima trance dei diritti tv, in caso di ripresa del campionato. Invece con la stop definitivo l’emittente satellitare ha chiesto un taglio netto.

La Lega Serie A ha definito irricevibile questa proposta, sull’ultimo pagamento da 130 milioni di euro. Tre giorni arriva la nuova risposta di Sky, che chiede di rifarsi al modello tedesco, sulla Bundesliga, l’apertura della Lega però arriva solo per il pacchetto del prossimo triennio dei diritti tv.

Il 25 maggio arriva l’ultimatum da parte della Lega, con lo spauracchio dell’ingiunzione di pagamento, Sky conferma la sua volontà. Dazn e Img, invece, chiedono dilazioni sui pagamenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live