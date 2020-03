Notizie Serie A – Ecco la richiesta della Lega sui tagli stipendi dei calciatori

MILANO – L’emergenza Coronavirus è ancora lontana da una possibile soluzione. Questa situazione di crisi ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio, in questi giorni si parlato spesso dell’idea di tagliare gli stipendi dei calciatori, per far fronte alla crisi economica che club vivranno come conseguenza allo stop di tutte le competizioni. La Juventus è stata la prima a muoversi in Serie A in questo senso, comunicando con una nota ufficiale l’accordo trovato con tecnico e calciatori per la decurtazione degli ingaggi, nel periodo che va da marzo a giugno di quest’anno. Adesso la palla è passata agli altri club, del massimo campionato italiano, serve un accordo con l’AIC. Sky Sport, poco fa, ha riporta dei nuovi aggiornamenti su questo argomento.

La Lega di Serie A ha chiesto all’Associazione Italiana Calciatori il congelamento degli emolumenti previsti fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Ulteriori informazioni arriveranno al termine della conference call prevista, tra le parti, in serata.

