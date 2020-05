Notizie Serie A – Ecco il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi

MILANO – Lo aveva anticipato il Ministro Spadafora, nel suo intervento su Rai 1. Adesso è ufficiale: il protocollo sulla ripresa degli allenamenti collettivi è stato diffuso attraverso il portale dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio.

Il comunicato consentirà alle squadre di Serie A, B e C di poter tornare ad allenarsi in piccoli gruppi. Nel documento è stata espressa chiaramente anche la necessità di effettuare i tamponi per il Coronavirus ogni 4 giorni. Così come è stata chiarita la posizione sui maxi ritiri preventivi per i club: spazio all’isolamento singolo, nel caso in cui venga riscontrata una nuova positività al Covid-19.

