Notizie Serie A – C’è l’intesa tra i club: si torna al lavoro il 4 aprile

MILANO – Come riportato dal portale tuttomercatoweb, i club di Serie A oggi hanno partecipato ad un tavolo tecnico, per scegliere una data di ritorno al lavoro per i calciatori. Tutte le società, ad esclusione della Lazio, che ha intenzione di far tornare i suoi giocatori ad allenarsi lunedì prossimo, hanno siglato un protocollo d’intesa in videoconferenza, sulla data del 4 Aprile, come giorno di riapertura dei vari centri sportivi. Ovviamente bisognerà osservare tutte le le precauzione del caso: senza palla, allenamenti a secco accesso agli spogliatoi in gruppi e tante altre cautele per assicurare ai calciatori le migliori precauzioni in virtù dell’emergenza Coronavirus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live