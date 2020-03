Notizie Milan – Upamecano, senza Rangnick tutto più complicato

MILANO – Upamecano continua ad essere al centro delle voci di mercato. Sul calciatore c’è l’interesse di molte squadre, tra cui il Milan. La fila però è lunga: Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United hanno intenzione di acquistarlo nella prossima sessione estiva di mercato. Per quanto riguarda i rossoneri, nonostante la folta concorrenza, sembra che il possibile arrivo di Ralf Rangnick possa influenzare le scelte del calciatore, dato che attualmente gioca nelle fila del Red Bull Lipsia. Nella giornata odierna Sky Sport Germania ha riportato la notizia del probabile rifiuto del tecnico tedesco alla corte del Diavolo. Se questa indiscrezione venisse confermata, la pista Upamecano, per il club meneghino, potrebbe complicarsi ulteriormente.

