Notizie Milan – Un insospettabile potrebbe finire sul mercato

MILANO – Continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato sul prossimo mercato del Milan. Per quanto riguarda le uscite, secondo il portale calciomercato.com, anche Rafael Leao potrebbe essere sacrificato. Il rendimento del giovane portoghese non ha convinto, la sua stagione in rossonero è stata caratterizzata da molte ombre e poche, nonostante questo però sembrava che l’attaccante godesse della fiducia della dirigenza. Cosa che invece non sembra essere del tutto vera. L’ex Lille dovrà guadagnarsi sul campo la conferma per la prossima stagione, oppure il Diavolo potrebbe pensare di inserirlo sulla lista dei partenti, in modo da riuscire a rientrare dell’investimento fatto in estate: quasi 20 milioni di euro.

