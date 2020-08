Notizie Milan – UFFICIALE: Siaka Haidara va al Lecco

MILANO – “Calcio Lecco 1912 ufficializza l’ingaggio di Siaka Haidara. Il giovane, nato a Kela Koulikoro in Mali il 13 maggio 2001 ma con passaporto italiano, si fa notare dal Milan che lo preleva e lo fa crescere nelle proprie giovanili. In maglia rossonera vince il campionato Under 16 nel 2017, risultando decisivo grazie alla doppietta nella finale contro la Roma. Nelle ultime due stagioni gioca nel campionato Primavera.

Haidara è un giocatore offensivo, che ama partire dalla posizione di trequartista o mezzapunta per poi svariare anche in fascia grazie alla sua velocità.

Benvenuto a Lecco Siaka, felici di averti con noi“.

Questo il comunicato del Lecco, tratto dal suo sito ufficiale, che conferma il passaggio di Siaka Haidara dal Milan, ai blucelesti.

