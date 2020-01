Notizie Milan – Todibo è in Germania, sarà un giocatore dello Schalke

MILANO – Todibo sarà un nuovo giocatore dello Schalke 04. Lo riporta BILD Ruhrgebiet, media che si occupa di notizie dalla Ruhr. Il centrale, a lungo inseguito dal Milan per rinforzare il reparto arretrato rossonero, è atterrato poco fa a Düsseldorf e nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità. Adesso si tratta di capire se il francese si trasferisce in Germania soltanto per sei mesi, in prestito, oppure se con il Barcellona è stato concordato l’obbligo o il diritto di riscatto.

La società rossonera è stata beffata, dato che aveva provato a portare a Milanello il giocatore. Il 4 gennaio scorso il ds del Diavolo, Massara, si era recato in Spagna per provare a convincere l’ex Tolosa, senza riuscire nel suo intento. Todibo ha preferito continuare la sua carriera in Bundesliga, adesso però il Milan potrebbe cercare un nuovo difensore sul mercato, nonostante l’imminente arrivo di Kjaer. Attualmente la rosa del club meneghino può contare, oltre al danese, su tre centrali: Romagnoli, Musacchio e Gabbia. Duarte, invece, rientrerà soltanto a Marzo dopo il brutto infortunio al calcagno.