Notizie Milan – Thiago Silva potrebbe tornare alla Fluminense

MILANO – Il futuro di Thiago Silva sempre essere lontano dal suo attuale club, il Paris Saint Germain. Infatti il club francese non sembra intenzionato a voler rinnovare il contratto, in scadenza quest’estate, del suo capitano. Il centrale brasiliano è stato intervistato da SporTv e ha parlato del suo futuro. Dove, a differenza di alcune indiscrezioni di mercato uscite qualche tempo fa, non sembra essere contemplato il Milan. Ecco le sue parole.

: «Mi piacere tornare un giorno alla Fluminense, è un mio desiderio. Lì ho passato uno dei momenti più delicati della mia carriera (dopo il fallimento in Europa con la maglia della Dinamo Mosca ndr). Non so quando ma indosserò di nuovo quella maglia».

