Notizie Milan – Thiago Silva, dal Brasile, pensa già al futuro

MILANO – Thiago Silva si trova attualmente in Brasile, è tornato nella sua patria natia a causa dell’emergenza Coronavirus. Il suo contratto con il PSG è vicino alla conclusione e molto probabilmente non rinnoverà con il club parigino. Sono giorni di riflessione per il calciatore, che sta già pensando al futuro, dato che a giugno sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. Il difensore non ha fatto mistero della sua intenzione di voler chiudere la carriera tra le fila del Barcellona, accanto a Messi. Non è detto, però, che riuscirà a trasferirsi in catalogna. Le voci di mercato parlavano anche di un interesse del Milan, pronto a riportare il suo ex capitano a Milanello, ma questa pista è molto complicata: l’età di Thiago Silva e il suo contratto da top-player vanno in contrasto con le linee guida di Gazidis per il mercato della prossima sessione estiva. Forse l’opzione più sensata potrebbe essere l’Everton, alla guida del club inglese c’è Carlo Ancelotti, i due si ritroverebbero dopo tanti anni e lo stesso tecnico riabbraccerebbe volentieri il brasiliano.

