Notizie Milan – Theo Hernandez partirà solo per un’offerta indecente

MILANO – Theo Hernandez si è preso il Milan. Il terzino è arrivato in Italia nell’ultima sessione di mercato, a fronte di un’operazione da 20 milioni di euro con il Real Madrid, e si è rivelato essere il miglior colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera. Le sue prestazioni ha spinto molti club a chiedere informazioni al Diavolo, ma il club meneghino non ha intenzione di vendere il suo gioiello. Il calciatore viene reputato fondamentale per il presente e il futuro del Milan e una sua partenza potrebbe avvenire solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. I rossoneri sanno bene di avere tra le mani un possibili esterni più forti d’Europa, nell’immediato futuro.

