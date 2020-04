Notizie Milan – Tesser: “Non è semplice il salto in una big”

MILANO – L’allenatore del Pordenone, Attilio Tesser, è intervenuto ai microfoni di TMW. Tra i vari temi toccati del tecnico c’è stato anche Tommaso Pobega, centrocampista, di proprietà del Milan, che sta facendo molto bene in serie Cadetta, proprio nella sua squadra. Ecco che cosa ha detto sul futuro del giocatore.

: «Credo possa fare una bella carriera, ha delle buone qualità e questo non lo dico perché è mio calciatore. Ha sempre voglia di migliorarsi, ogni allenamento lo affronta come se fosse una partita. Penso che nel giro di poco tempo troverà posto anche in un buon club, ma de ve ancora crescere anche se ha tutti i mezzi per fare bene. Però andare subito in una big è complicato, è un salto davvero difficile. Guardate Locatelli, è un esempio perfetto. All’inizio ha fatto fatica ad affermarsi, poi a Sassuolo ha messo in mostra tutte le sue qualità, trovando il giusto ambiente per la sua crescita e per proiettarsi verso una grande carriera».

