Notizie Milan – Tacchinardi è tornato sul match di ieri sera

MILANO – Milan-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia è stata consegnata agli archivi. Il match è finito uno a uno, grazie ai goal di Rebic e di Ronaldo su calcio di rigore al 90′. Alessio Tacchinardi, ex giocatore e capitano dei bianconeri, è tornato a parlare della partita. ecco le sue parole.

: «Qualcosa non va nella Juve e ieri contro il Milan è arrivata un’altra conferma. Dopo la Supercoppa Italiana, persa contro la Lazio, qualcosa si è rotto. E’ come se i bianconeri fossero spariti. Fino a dicembre la squadra di Sarri giocava bene e la sua mano si vedeva, adesso è come se il centrocampo non volesse rischiare la giocata e preferisse un possesso palla più basso. L’ex allenatore del Chelsea è stato preso con l’idea di dominare le partite, ma realtà è che la Juve oggi fa tanta fatica. Non mi aspettavo questa involuzione, anche perché nella prima parte della stagione i bianconeri giocavano bene».

