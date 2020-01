Notizie Milan – Suso è atterrato a Siviglia, a breve l’ufficialità

MILANO – Suso è arrivato a Siviglia. Manca ormai poco è poi il trasferimento de giocatore, sarà ufficiale. Tra lo spagnolo e il suo nuovo club ci sono di mezzo soltanto le visite mediche. Ad attenderlo in Andalusia c’era Monchi, il direttore sportivo della sua nuova squadra. Il Milan ha accettato l’offerta per il suo calciatore sulla base del prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze. I rossoneri dal trasferimento di Suso dovrebbero incassare 25 milioni di euro. Manca ormai poco alla chiusura dell’operazione, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità del trasferimento.