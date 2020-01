Notizie Milan – Sarà il Torino l’avversario nei Quarti di Coppa Italia

MILANO – Sarà Torino-Milan, il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. La partita si giocherà il 28 gennaio alle 20:45. I rossoneri approdano a questa fase della competizione grazie alla rotonda vittoria, per 3-0, sulla SPAL a San Siro. Gli uomini di Pioli hanno sfoderato una prestazione solida, contro gli estensi. Adesso testa al campionato, il Diavolo affronterà l’Udinese domenica alle 12:30 in casa nel primo match del girone di ritorno della Serie A.