Notizie Milan – Romagnoli partecipa alla raccolta fondi dei tifosi della Lazio

MILANO – Continuano a moltiplicarsi le iniziative per raccogliere fondi utili alla lotta contro il Coronavirus. Molto spesso queste donazioni sono mirate a sostenere gli ospedali impegnati in prima fila alla lotta al contagio da Covid-19. Ibrahimovic ha lanciato la sua personale, i cui ricavati andranno all’ Humanitas di Lombardia e Piemonte, l’iniziativa porta il nome “Kick the virus away”. Il Milan, invece, ha lanciato ha lanciato la sua raccolta fondi per aiutare l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. Stesso discorso vale anche per la Curva Sud rossonera, i tifosi si sono impegnati fin da subito con atti nobili, di beneficenza. Alessio Romagnoli ha deciso di aderire, anche, alla raccolta fondi indetta dagli ultras Curva Nord Lazio. Queste le sue parole.

: «I ragazzi della Curva Nord Lazio stanno facendo una raccolta fondi per l’acquisto di autorespiratori e mascherine da destinare all’ospedale di Civitavecchia. Il materiale è costosissimo ma necessario per combattere questa pandemia. Aiutiamo tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra, sono i nostri eroi. Dimostriamo di avere un cuore grande». (ANSA).

