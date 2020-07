Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma, avanti senza ritocco dell’ingaggio

MILANO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan e Gigio Donnarumma stanno andando verso la strada che porterà al rinnovo del contratto del portiere, con la squadra rossonera. La proposta del diavolo, sempre secondo la stessa fonte, è un biennale alle stesse cifre che percepisce oggi ma con l’aggiunta di bonus legati al raggiungimento di obiettivi, personali e di squadra.

Uno sforzo che non può che far piacere al calciatore e accontentare il suo procuratore. I rossoneri stanno dimostrando di reputare il calciatore, come uno dei migliori in rosa e non hanno intenzione di perderlo a parametro zero. Ad oggi le possibilità di un nuovo accordo tra le pari hanno percentuali molto più alte, rispetto a qualche mese fa.

