Notizie Milan – Restano solo Bennacer e Kessie a centrocampo

MILANO – Sono rimasti disponibili soltanto Bennacer e Kessie, nella rosa del Milan come centrocampisti di ruolo. Visti i recenti infortuni che hanno colpito la rosa rossonera: Lucas Biglia dovrebbe restare fermo per circa un mese, mentre per Krunic i tempi di recupero saranno ancora superiori. Stefano Pioli quindi, almeno, nei prossimi sette impegni stagionali, cinque partite in campionato e due in Coppa Italia, avrà le scelte obbligate nella zona nevralgica del campo. L’algerino e l’ivoriano saranno chiamati a fare gli straordinari, ma non è esclusa l’opzione Calhanoglu. Il turco è stato adattato a fare il regista in altre occasioni da Stefano Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live