Notizie Milan – Rebic salta l’ultima di campionato e le prime di E.L.

MILANO – Pesa tantissimo il cartellino giallo rimediato da Ante Rebic, contro la Sampdoria. L’esterno diffidato contro i blucerchiati, non ci sarà per l’ultimo impegno in campionato dei rossoneri.

Una situazione che si va a sommare a quella europea, il croato infatti, deve ancora scontare tre turni di stop per un espulsione rimediata con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Squalifica che influenzerà il cammino del Milan nei preliminari della prossima Europa League. L’attaccante in occasione della gara contro lo Strasburgo era entrato duro sul portiere dei transalpini, per poi prendersela con l’arbitro. un comportamento che gli era valso ben 5 giornate di stop, diminuite poi a tre con la condizionale.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live