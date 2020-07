Verso Milan-Juventus – Rebic pronto a prendere il posto di Calhanoglu

MILANO – Mancano poche ore a Milan-Juventus, nuovo match di campionato per rossoneri e bianconeri. Entrambe le squadre questa sera a San Siro si giocheranno una fetta di stagione, dato che gli uomini di Stefano Pioli, sono a soli due punti dal quinto posto occupato da Roma e Napoli. Mentre Maurizio Sarri e i suoi hanno tutta l’intenzione di lasciare invariata la distanza in classifica, con la Lazio. Il Milan è reduce dalla vittoria dell’Olimpico, proprio con i biancocelesti e vogliono evitare passi falsi, anche perché dalle parti di Milanello si viaggia sulle ali dell’entusiasmo, visti i risultati e le prove fornite in questa ripartenza del campionato. Discorso simile per la Juventus, la sconfitta ai rigori nella Finale di Coppa Italia sembra soltanto un lontano ricordo.

Nel Milan è ancora in dubbio Calhanoglu, il turco è uscito nel corso del primo tempo con la Lazio, per una botta al polpaccio e anche quello che dovrebbe essere il suo sostituto naturale, Paquetà, non sembra essere al meglio. Se il numero dieci rossonero non ce la farà dovrebbe essere Rebic ad agire alle spalle di Ibrahimovic, con Bonaventura dirottato a sinistra. A destra confermato Saelemaekers dopo l’ottimo prova di Roma.

Nella Juventus invece non ci saranno de Light e soprattutto Dybala. L’argentino è l’uomo in più dei bianconeri in questo scorcio di campionato. Entrambi i bianconeri sono stati fermati dal Giudice Sportivo.

