Notizie Milan – Raiola avrebbe offerto Lingard anche ai rossoneri

MILANO – Come riportata da tribuna.com, Mino Raiola avrebbe offerto Jesse Lingard a diversi club di Serie A, tra cui il Milan. Il contratto del calciatore inglese scade nel 2021 e il suo procuratore vorrebbe portarlo lontano dai Red Devils, dato i rapporti tra la società e l’agente sportivo non sono dei migliori, con il futuro di Paul Pogba al centro di molte speculazioni. Non solo i rossoneri, però, sono stati interpellati da Raiola. Anche Napoli, Roma e Inter avrebbero ricevuto la stessa proposta. Lingard non sta vivendo la sua migliore stagione con il Manchester United, dato che ha senato un solo goal in ventisette partite.