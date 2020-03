Notizie Milan – Quale giocatore “di Raiola” può restare?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’ennesima rivoluzione estiva, per il Milan, sembra essere alle porte. Gli ingredienti ci sono tutti: una nuova guida tecnica, l’intenzione di portare a Milanello calciatori giovani e i rinnovi dei giocatori, appartenenti alla scuderia di Raiola, non semplici. A proposito dell’ultima situazione, Jack Bonaventura sembra avere già la valigia in mano, sulle sue tracce ci sono il Napoli, la Lazio, la Fiorentina e il suo procuratore dovrebbe anche averlo offerto alla Roma. Per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, la situazione è molto chiara: deciderà lo svedese. Capitolo Donnarumma, il portiere del Milan è osservato dai principali club europei, Real Madrid e PSG sembrano essere in prima fila, ma occhio alla Juve. L’estremo difensore della Nazionale Italiana potrebbe essere sacrificato da Elliott. In modo da avere maggiore liquidità da investire sul mercato.

Quale giocatore “di Raiola” resterà al Milan allora? Questa è la domanda che tantissimi tifosi rossoneri si stanno ponendo. L’unico che sembra meno certo della partenza è Romagnoli. Il capitano del Diavolo è considerato all’interno dei progetti della dirigenza ancora a medio-lungo termine, vista la giovane età. Servirà però uno sforzo, da entrambe le parti, per arrivare a un accordo sul suo rinnovo contrattuale.

