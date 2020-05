Notizie Milan – Previsto per domani il ritorno di Ibrahimovic

MILANO – Ormai ci siamo: Zlatan Ibrahimovic sta per tornare in Italia. Come riferisce calciomercato.com, domani arriverà a Milano con un aereo privato. L’attaccante rossonero si è allenato nelle ultime settimane a Stoccolma, nel centro sportivo dell’Hammarby, mantenendo uno stato di forma indubbiamente migliore rispetto ai suoi compagni rimasti a casa in Italia. Tuttavia, al suo rientro, Zlatan dovrà rimanere in isolamento domiciliare per 14 giorni prima di poter ricominciare ad allenarsi a Milanello.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...