Notizie Milan – Politano-Spinazzola in serata si può chiudere

MILANO – Inter e Roma continuano a lavorare sullo cambio Politano-Spinazzola. In serata la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente e concretizzarsi. Le due società stanno parlando di uno scambio di prestiti. L’esterno offensivo ex Sassuolo sembra essere il nome individuato per sostituire l’infortunato Zaniolo. Anche il Milan ci aveva pensato, Politano poteva arrivare dall’altra parte del naviglio con la cessione di Suso, in questa sessione di mercato. I giallorossi però attualmente sembrano avere migliori carte in mano, rispetto ai rossoneri. Compreso, anche, il gradimento dell’ala che vorrebbe tornare a Roma (ha giocato nelle giovanili del club capitolino) per rilanciarsi.