Notizie Milan – Pioli: “Piatek si fa trovare sempre pronto”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Piatek in conferenza stampa dopo la vittoria sulla SPAL. Ecco cosa ha detto: «Krzys sta lavorando bene. Ogni volta che viene chiamato in causa si fa trovare pronto, il modulo a due punte apre gli spazi e ci fa trovare altre possibilità. Oggi è stato bravo a sfruttarle. Oggi comunque è stata tutta la squadra a a fare una grande prestazione, ma adesso dobbiamo pensare all’Udinese, in campionato. I nostri prossimi avversari stanno bene sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Dobbiamo trasformare San Siro in un fortino, i nostri tifosi lo meritano, ci sono accanto e ci incitano sempre».