Notizie Milan – Pioli: “La Samp? Ha messo in difficoltà la Juve, come noi”

MILANO – Il prossimo impegno in campionato dei rossoneri sarà Sampdoria-Milan, mercoledì prossimo. Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della gara, ha parlato della prossima partita. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla squadra blucerchiata. Ecco che cosa ha detto l’allenatore del Diavolo:

«Domani affrontiamo una squadra che sta molto bene, come noi, che ha messo in difficoltà la Juventus, come noi. Ho molto rispetto per loro e per il lavoro he ha fatto Ranieri, ma questa non è una novità, perché è un ottimo tecnico». Poi Pioli ha risposto alla domanda sui di giorni di riposo in più rispetto alla squadra di Ranieri: «Noi, come tutti, abbiamo giocato tanto nell’ultimo periodo. E’ capitato anche al Milan di giocare contro avversari che hanno avuto più giorni di riposo. In ogni caso però abbiamo fatto bene».

