Notizie Milan – Piatek, manca ancora l’accordo con l’Herta Berlino

MILANO – Il mercato del Milan è in continua evoluzione. Oggi è arrivata l’offerta dell’Herta Berlino per Piatek, i rossoneri avrebbero accettato la proposta del club tedesco, dato che vorrebbero prelevare l’attaccante a titolo definitivo. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve, dato i contatti tra i due club sono continui e l’offerta di 25 milioni di euro più 3 di bonus avrebbe soddisfatto le richieste del Diavolo. Manca però ancora l’accordo tra il polacco e il club di Jurgen Klinsmann, questo dovrebbe essere il tassello mancante per far andare in porto, definitivamente, l’operazione. Il futuro di Piatek sembra essere sempre più lontano da Milanello.