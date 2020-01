Notizie Milan – Piatek in panchina anche contro la SPAL

MILANO – Il Milan tornerà in campo mercoledì alle ore 18:00, contro la SPAL di Leonardo Semplici, nel match valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. L’attacco dei rossoneri dovrebbe essere guidato nuovamente da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, in modo da ritrovare la miglior condizione atletica. Chi si accomoderà in panchina, quindi, sarà nuovamente Krzysztof Piatek, dopo aver fatto lo spettatore a Cagliari. Il Polacco resta comunque al centro delle indiscrezioni di mercato con Tottenham e Aston Villa sempre alla finestra. Resta da capire chi sarà il compagno di reparto di Ibra, se sarà confermato Leao o se, invece, verrà lanciato Rebic. Pioli però potrebbe decidere di optare per la migliore formazione, dato che la competizione inizia ad assumere un’importanza quasi centrale nel prosieguo della stagione milanista.