Notizie Milan – Per Milik e Meret servirà mettere mano al portafoglio

MILANO – Nonostante il periodo di crisi a causa dell’emergenza Coronavirus, le voci di mercato continuano a rimbalzare. Anche il Milan non è esente da queste indiscrezioni e le ultime sul conto dei rossoneri hanno del clamoroso. Il club meneghino, infatti, avrebbe messo gli occhi su Alex Meret e Arek Milik per la prossima stagione. L’intenzione e quella di arrivare ai due giocatori del Napoli nel caso in cui Donnarumma e Ibrahimovic dovessero salutare il Diavolo in estate. Non saranno due operazioni semplici dato che i partenopei, nonostante le difficoltà trovate nel rinnovo del polacco e la stagione in chiaroscuro dell’italiano, non sembrano così propensi a cedere i calciatori. Se non a cifre importanti, in questo caso, il portale Transfermarkt valuta il cartellino di Milik 40 milioni di euro, mentre quello di Meret 35. Almeno 75 milioni di euro, che sembra essere la base di partenza dell’ipotetica operazione di mercato. Non è detto però che la dirigenza del Napoli si “accontenti” di tale cifra.

