Notizie Milan – Per la difesa potrebbe spuntare un vecchio obiettivo

MILANO – Durante la scorsa sessione estiva di mercato, il Milan aveva messo gli occhi su Serge Aurier. Il terzino del Tottenham sembrava essere il rinforzo adatto per la fascia destra, ma non se ne fece nulla, viste le altissime richieste degli inglesi. A distanza di quasi un anno, però, la pista potrebbe riaprisi, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Il club di Premier League, infatti, avrebbe deciso di cedere il calciatore, visti anche i suoi comportamenti fuori dal campo di gioco. Il francese è stato squalificato per 3 giornate di Champions ,dopo aver insultato l’arbitro sui social, oppure, è stato accusato di aver provato ad aggredire un agente di polizia. Tutto questo avrebbe influito pesantemente sulla decisione degli Spurs. Il Milan, quindi, potrebbe tornare alla carica, trovando anche sponda nelle volontà del Tottenham, pronto a liberarsi di Aurier, ha condizioni più vantaggiose per i rossoneri, rispetto a un anno fa.

