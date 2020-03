Notizie Milan – Pepe Reina parla del suo futuro tramite Instagram

MILANO – Pepe Reina ha scelto il suo profilo Instagram per parlare del futuro sportivo che lo attende. Il portiere spagnolo, infatti, nell’ultima sessione di mercato invernale si è trasferito dal Milan all’Aston Villa, in prestito, per poter continuare l’attuale stagione da titolare, dato che in rossonero era chiuso da Gigio Donnarumma. In estate il suo trasferimento a titolo temporaneo scadrà e potrebbe far ritorno a Milanello, “ma mai dei mai” almeno secondo quello che lo stesso portiere ha scritto su un storia, sul suo profilo, del famosissimo social network.

