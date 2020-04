Notizie Milan – Pato: “Il debutto con i rossoneri è il ricordo più bello”

MILANO – Alexandre Pato è tornato a parlare del Milan. L’attaccante brasiliano ha preso parte alla diretta Instagram della pagina 433 e si è soffermato sul suo periodo rossonero. Ecco le sue parole.

Il ricordo più bello della sua carriera.

: «Credo sia il debutto con il Milan. Segnai anche il mio primo goal in Europa e vincemmo 5-2, ricordo che quella squadra era davvero fortissima, c’erano calciatori del calibro di Nesta e Maldini. Quello era un team leggendario e questo in particolare, un ricordo incredibile».

La squadra di calcetto con i suoi ex compagni.

: « Farei un team davvero offensivo, sicuramente in porta Dida, in difesa Thiago Silva e a centrocampo Ronaldinho. In attacco Neymar e Ronaldo il fenomeno».

