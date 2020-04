Notizie Milan – Paquetà, la ripresa del campionato per riprendere il Diavolo

MILANO – La Serie A inizia ha intravedere la possibilità di tornare in campo. La ripresa degli allenamenti potrebbe arrivare il prossimo 4 maggio e poi si potrà portare a conclusione questo campionato, dopo lo sto per l’emergenza Coronavirus. Luca Paquetà, nelle giornate che mancano alla fine stagione, dovrà dimostrare di essere un calciatore da Milan. Cosa che quest’anno, finora, non è riuscito a fare. Nel caso in cui continuasse con prestazioni sotto tono il suo possibile addio, in estate, diventerà certezza. Intanto il Benfica e la Fiorentina restano alla finestra, interessate al numero trentanove rossonero, ma se ne parlerà più avanti, durante la prossima sessione di mercato. Restano dodici match a Paquetà per riconquistare il Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live