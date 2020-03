Notizie Milan – Osimhen: è testa a testa tra Liverpool e Tottenham

MILANO – Victor Osimhen continua ad essere seguito dai talent scout dei principali club europei. La sua stagione in Francia ha acceso l’interesse di diversi club, tra cui il Milan. Il giovane ivoriano è approdato quest’estate in Ligue 1, dopo un’operazione da 15 milioni di euro che lo ha portato a vestire la maglia del Lille. Il club transalpino ha puntato su di lui per il dopo Nicolas Pepe, ceduto all’Arsenal per la cifra record di 80 milioni, e lo ha prelevato dallo Charleroi. Quasi un anno dopo la storia potrebbe ripetersi: Osimhen ha una valutazione che si aggira intorno ai 100 milioni e due club di Premier League, come riferito dalla stampa britannica, sono attualmente in corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Si tratta di Liverpool e Tottenham. I rossoneri sembrano essere distanti anni luce in questa trattativa, rispetto ai competitor inglesi, in questo caso è l’altissima valutazione dell’attaccante che frena i rossoneri. Le classe del club meneghino non posso no permettersi un esborso simile, per un solo giocatore.

