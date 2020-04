Notizie Milan – Norberto Briasco si propone ai rossoneri

MILANO – Secondo le indiscrezioni di mercato dei giorni scorsi, il Milan starebbe puntando Norberto Briasco, in vista della prossima stagione. L’attaccante classe ’96 è stato intervistato da TMW e ha parlato dei rossoneri. Ecco che cosa ha detto.

: «Sarebbe bello giocare con i rossoneri. Sono contento che questa cosa sia uscita fuori, a me piacerebbe molto giocare in Europa e il Milan è un club importante. Hanno grandi calciatori, tra cui Ibrahimovic, avere un compagno di squadra di come lui sarebbe in sogno. Ora però penso soltanto all’Huracan, voglio tenere i piedi per terra. In futuro si vedrà».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live