Notizie Milan – Non solo Kjaer e Suso in ballo con il Siviglia

MILANO – Milan e Siviglia hanno diversi affari in ballo: i possibili riscatti di Suso e Kjaer. I due giocatori sono infatti in prestito nelle due società. Se per quanto riguarda l’esterno offensivo al momento tutto fa pensare all’acquisto da parte degli spagnoli, dato che il riscatto diventerà obbligatorio con la qualificazione in Champions League. Per il centrale, invece, i rossoneri stanno riflettendo sul da farsi. Le ultime indiscrezioni però riportano anche che gli andalusi starebbero seguendo un calciatore del Milan: Davide Calabria.

Il terzino rossonero, infatti, potrebbe partire nella prossima sessione di mercato, visto le prestazioni opache di questa stagione e la possibilità del diavolo di realizzare una plusvalenza. In ogni caso sul giocatore ci sarebbe anche il Bologna. Con Mihajlovic pronto a riaccogliere Calabria, dato che lo ha già allenato quando sedeva sulla panchina del Milan.

