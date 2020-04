Notizie Milan – Musso preferirebbe un futuro in nerazzurro

MILANO – Juan Musso è uno dei nomi più accreditati per sostituire Gigio Donnarumma, nel caso in cui il portiere del Milan decidesse di partire. Sull’estremo difensore dell’Udinese, però, non ci sono soltanto i rossoneri. Ci starebbero pensando diversi club di Premier League e anche l’Inter, che inizia a progettare il dopo-Handanovic. Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano delle volontà dell’argentino di lasciare i friulani per una big, i bianconeri avrebbero promesso al giocatore di accontentare le sue richieste nel caso in cui questo scenario fosse diventato realtà. Musso avrebbe anche già scelto la prossima tappa della sua carriera: l’Inter di Antonio Conte. Una notizia che lascerebbe l’amaro in bocca la Diavolo, che vedrebbe un suo obiettivo accordarsi con rivali storici.

