Notizie Milan – Muntari torna a parlare del goal alla Juve

MILANO – Ai microfoni del portale derbyderbyderby.it, è intervenuto Sulley Muntari. L’ex calciatore del Milan è tornato a parlare del goal annullato in campionato contro la Juventus. Fatto che si trascinò dietro tantissime polemiche e che ancora oggi è argomento di discussione. Ecco le sue parole.

: «Credo che Var e Goal-Line Technology sarebbero arrivate lo stesso, anche se avessero convalidato il mio goal contro i bianconeri. Certo quel fatto ha accelerato il processo. Chissà se ci fosse stato quella sera contro la Juve, l’aiuto della tecnologia… Cero non è detto che poi saremo riusciti ad arrivare a vincere fino in fondo. In quel caso sarebbe stato solo il 2-0, quella Juventus era molto forte e dava tutto in campo. Quello scudetto anche con il mio goal, sarebbe stato combattuto».

