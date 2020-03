Notizie Milan – Milik, De Laurentiis fissa il prezzo del cartellino

MILANO – Continua a tenere banco, in ambito mercato, la situazione legata al rinnovo di Milik con il Napoli, anche in ottica rossonera. Perché l’attaccante polacco interessa al Milan, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic decidesse di salutare il club meneghino in estate. L’ex Ajax continua a trattare, tramite il suo entourage, con la società partenopea. Vorrebbe un nuovo accordo sulla base dei 4 milioni di euro a stagione, le stesse cifre garantite a Manolas e Mertens, ma la strada che porta al rinnovo sembra essere in salita. Nella prossima finestra di mercato i partenopei potrebbero decidere anche di cedere il calciatore, ma le pretese sono altissime: almeno 40 milioni di euro, per sedersi ed iniziare la trattativa. De Laurentiis non ha intenzioni di accettare compromessi, il Milan è avvisato.

