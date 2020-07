Notizie Milan – Mercato: Upamecano sembra ormai irraggiungibile

MILANO – Nuove voci di mercato dall’Inghilterra per il Milan. Questa volta è il Daily Mirror, ha riportare delle indiscrezioni che riguardano da vicino il club rossonero. Il diavolo segue ormai da diverso tempo Dayot Upamecano, ma l’arrivo del francese a Milanello non si è mai concretizzato, a causa dell’alto costo della possibile operazione. In tutto questo il Milan nel corso del tempo ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Arsenal, Liverpool e Barcellona, ma non solo. Sì perché il RB Lipsia non sembra voler rinunciare al suo gioiello. La squadra tedesca infatti ha intenzione di arginare le voci di mercato, con un rinnovo di contratto. L’attuale accordo scadrà nel 2021 e questa situazione ha attirato molte società. Il nuovo possibile accordo, forse un biennale, potrebbe far schizzare ancora più in alto il costo del cartellino di Upamecano. Il Milan e Rangnick iniziano a guardare altrove…

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live