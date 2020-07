Notizie Milan – Mercato: stop Jovic, si valutano alternative

MILANO – Le nuovi voci di mercato sul Milan e Luka Jovic non inducono all’ottimismo. Per l’arrivo dell’attaccante serbo in rossonero bisogna superare due ostacoli che attualmente sembrano insormontabili: il costo del cartellino dell’attaccante e lo stipendio che il giocatore percepisce a Madrid.

Il Real Madrid, infatti, non vuole perdere l’investimento fatto un anno fa per portare Jovic in Spagna, 60 milioni di euro. L’attaccante ha firmato un contratto da 5 milioni di euro all’anno. Due condizioni che difficilmente il Milan riuscirà a soddisfare, ed è per questo che s’iniziano a valutare delle alternative. La prima è ovviamente Milik, ma il polacco sembra si sia promesso al Juventus, allettato dalla possibilità di tornare a lavorare con Sarri. L’altra pista porta a Patric Schick, l’attaccante ha disputato una buona stagione in Germania, ma il Lipsia non è riuscito a trovare un accordo con la Roma per il riscatto. Più facile arrivare all’ex Sampdoria, quindi, soprattutto per i costi più contenuti rispetto a Milik e Jovic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live