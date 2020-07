Notizie Milan – Mercato: quanto costa Aleksej Miranchuk?

MILANO – Secondo quanto riporta SportMediaset, Aleksej Miranchuk è sempre nei pensieri del Milan. La Lokomotiv Mosca, club proprietario del cartellino del giocatore, valuterebbe il cartellino sui 20 milioni di euro. Sempre secondo la stessa fonte i rossoneri avrebbero provato ad inserire nella possibile trattativa i cartellini di Laxalt o Ricardo Rodriguez, senza però incontrare i favori dei russi. Il trequartista, infatti, ha molto mercato sia in Italia che all’estero e quindi non c’è l’intenzione di accettare eventuali contropartite tecniche. Anche l’Atalanta starebbe seguendo Miranchuk, in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live