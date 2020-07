Notizie Milan – Mercato: prima offerte al Talleres per Bustos

MILANO – Arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato sul Milan. secondo quanto riportano dall’Argentina, i rossoneri avrebbero presentato una prima offerta per Nahuel Bustos, 22enne attaccante del Talleres. Oltre i 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore, a conferma di ciò ci sono anche le parole del presidente del club di Cordoba, Andrés Fassi, che avrebbe confermato la proposta del Diavolo. Sul giocatore c’è però anche l’interesse del Krasnodar, anche la società russa starebbe preparando un’offerta simile da presentare al Talleres. Il Milan, quindi, sembra aver individuato la punta per la prossima stagione: Nahuel Bustos.

